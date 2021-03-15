WhatsApp предупредил об ограничении пользователей

Мессенджер WhatsApp начал рассылать уведомления об изменении новых правил пользования и политики конфиденциальности. Пользователей, которые откажутся принять новые условия, ждут серьезные ограничения.

Как сообщает телеканал «360», такие пользователи не смогут читать и отправлять сообщения. Но продолжат получать уведомление и принимать звонки. Для использования всех возможностей WhatsApp от пользователя просят принять новые правила.

Ранее СМИ сообщили, что новые правила вступят в силу с 15 мая. После того, как пользователю ограничат возможности использования мессенджера для сообщений, у него останется 120 дней на то, чтобы принять новые условия. В противном случае его учетную запись удалят.

Владелец мессенджера — компания Facebook - получит доступ к данным о платежах и транзакциях абонента. Эту информацию социальная сеть начнет использовать для настройки рекламы.