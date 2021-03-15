С 16 марта Израиль возобновляет международное авиасообщение. Однако ограничения снимут только для своих граждан.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на правительство Израиля и газету Haaretz, страна будет ежедневно принимать не более 3000 граждан. Однако если выяснится, что кто-то из пассажиров несет угрозу здоровью окружающих, то министерство здравоохранения имеет право отменять любой рейс.

Ранее директор департамента Минтуризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр заявил РИА Новости, что для туристов Израиль может открыться летом 2021 года, предварительно – в июле.