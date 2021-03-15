Известно, какие услуги в Пензенской области стали дороже

В Пензастате рассказали, как изменился индекс потребительских цен на бытовые услуги.

В феврале 2021 года показатель по сравнению с декабрем 2020-го составил 101%. Больше всего подорожали услуги ремонта и техобслуживания транспортных средств - на 3,8%, парикмахерских – на 1,3%, ремонта, пошива одежды и обуви – на 1%, ремонта и техобслуживания бытовых приборов – на 0,9%.

Напомним, ранее Пензастат сообщал, что на 3,3% снизились цены на сахар, на 3,5% - на яйца, на 0,8% - на поваренную соль. Это данные на основе сравнения данных февраля к декабрю прошлого года.

За этот период больше всего подорожали овощи: морковь – на 29,1%, капуста – 7,2%, лук – 5,5%, картофель – 4,5%, а также яблоки – 7,1%, подсолнечное масло – 4,9%. Выросли цены на кур – 4,3%, рыбу мороженую неразделанную – 4%. Неизменными остались только цены на ржаной хлеб.

Губернатор Иван Белозерцев 15 марта на совещании призвал провести работу с сетевиками, чтобы те не занимались необоснованным повышением стоимости товаров.