Пензенским кафе и клубам разрешили работать по ночам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о снятии ограничений на работу заведений общепита в ночные часы.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина. Соответствующие изменения внесены в постановление о режиме повышенной готовности 15 марта. Полный текст документа можно почитать ЗДЕСЬ.

«Пункт о запрете юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги в сфере общепита, их проведение, оказание с 23:00 до 06:00, утратил силу», - пояснила Дина Черемушкина.

В соцсети пензенцы также призвали убрать ограничения по проведению мероприятий в школах и детсадах. В настоящее время они проходят без участия родителей.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности в связи с пандемией продлили до 31 марта.