Пензенец снял последствия серьезной аварии на ГПЗ-24

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В Instagram-аккаунте с пензенскими новостями 15 марта появилось видео, на которое попали последствия аварии в микрорайоне ГПЗ-24.
По словам автора, ролик он снял на ул. Антонова в 9:45.
«Столкнулись два автомобиля Opel и Lada XRAY. По словам очевидцев, есть пострадавшие, на месте работают сотрудники скорой помощи», - написали в посте.
На кадрах видно два разбитых авто, у них повреждены передние части.
Официальных данных о случившемся нет.
Водителей просят быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать печальных последствий.