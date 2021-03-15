Пензенец снял последствия серьезной аварии на ГПЗ-24

В Instagram-аккаунте с пензенскими новостями 15 марта появилось видео, на которое попали последствия аварии в микрорайоне ГПЗ-24.

По словам автора, ролик он снял на ул. Антонова в 9:45.

«Столкнулись два автомобиля Opel и Lada XRAY. По словам очевидцев, есть пострадавшие, на месте работают сотрудники скорой помощи», - написали в посте.

На кадрах видно два разбитых авто, у них повреждены передние части.

Официальных данных о случившемся нет.

Водителей просят быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать печальных последствий.