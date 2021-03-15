В пензенской школе-интернате отремонтируют пищеблок и обеденный зал

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в школе-интернате на ул. Мусоргского в Пензе капитально отремонтируют столовую.

Как отмечается в документе, также планируется заменить сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения в здании. Срок исполнения контракта – с даты заключения по 31 августа.

На выполнение работ заявились три компании – из Пензы, Заречного и Москвы. Победили пензенцы: при начальной стоимости контракта в 2 млн 220 тыс. 462,13 рублей они предложили оказать услугу за 1 млн 831 тыс. 881,26 рублей. Это минимальная цена, предложенная на аукцион.