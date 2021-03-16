Цены на бензин в Пензе продолжают расти. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за прошедший месяц. Напомним, в январе был отмечен рост цены на все виды нефтепродуктов: бензин марки АИ-95 стал дороже на 43 копейки, АИ-92 —на 70, а дизельное топливо подорожало на 30 копеек. За февраль рост в цене вновь показал бензин: АИ-95 теперь стоит на 30 копеек дороже, АИ-92 —на 26. При этом дизельное топливо за месяц в цене не изменилось.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 11 марта), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 24 копейки и составляет 46 рублей 44 копейки. Это на 32 копейки больше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Самые низкие цены на бензин в округе, как и в прошлом месяце, зафиксированы в Казани, где цена на литр топлива равна 44 рублям 51 копейке. Дороже всех бензин обходится жителям Перми: по 47 рублей 60 копеек за литр.

Цена дизельного топлива в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц увеличилась на 8 копеек и составляет 48 рублей 28 копеек. Это на 21 копейку меньше, чем в среднем по ПФО. Самая низкая цена на этот вид горючего в округе зафиксирована в соседнем Саратове— 47 рублей 60 копеек, а самая высокая — в Перми, где цена литра этого нефтепродукта равна 51 рублю 5 копейкам.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.