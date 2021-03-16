print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -4
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png
)
Погода
облачно с прояснениями
-4 оС
5:41
16.03.2021г.
Цены на бензин в Пензе продолжают расти. Мониторинг

Цены на бензин в Пензе продолжают расти. Мониторинг

Вт, 16.03.21 05:01
Просмотров: 156

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за февраль.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за прошедший месяц. Напомним, в январе был отмечен рост цены на все виды нефтепродуктов: бензин марки АИ-95 стал дороже на 43 копейки, АИ-92 —на 70, а дизельное топливо подорожало на 30 копеек. За февраль рост в цене вновь показал бензин: АИ-95 теперь стоит на 30 копеек дороже, АИ-92 —на 26. При этом дизельное топливо за месяц в цене не изменилось.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 11 марта), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 24 копейки и составляет 46 рублей 44 копейки. Это на 32 копейки больше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Самые низкие цены на бензин в округе, как и в прошлом месяце, зафиксированы в Казани, где цена на литр топлива равна 44 рублям 51 копейке. Дороже всех бензин обходится жителям Перми: по 47 рублей 60 копеек за литр.

Цена дизельного топлива в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц увеличилась на 8 копеек и составляет 48 рублей 28 копеек. Это на 21 копейку меньше, чем в среднем по ПФО. Самая низкая цена на этот вид горючего в округе зафиксирована в соседнем Саратове— 47 рублей 60 копеек, а самая высокая — в Перми, где цена литра этого нефтепродукта равна 51 рублю 5 копейкам.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Читайте также:
Пензенцев просят сообщать о случаях торговли наркотиками
01:27
В Пензенской области готовят наблюдателей на выборы в Госдуму
23:29
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Все, о чем вы стеснялись спросить уролога: интервью с врачом Михаилом Мироновым
15.03.2021 08:03
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
В Пензе цены на бензин продолжают расти. Мониторинг
17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
Девушка поняла, что полюбила другого, за две недели до свадьбы
14.02.2021 07:24
Пять уникальных экспонатов земетчинского историко-краеведческого музея
12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
Все, о чем вы стеснялись спросить уролога: интервью с врачом Михаилом Мироновым
15.03.2021 08:03
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
В Пензе цены на бензин продолжают расти. Мониторинг
17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
Девушка поняла, что полюбила другого, за две недели до свадьбы
14.02.2021 07:24
Пять уникальных экспонатов земетчинского историко-краеведческого музея
12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс