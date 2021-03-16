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16.03.2021г.
Пензенцев просят сообщать о случаях торговли наркотиками

Пензенцев просят сообщать о случаях торговли наркотиками

Вт, 16.03.21 01:27
Просмотров: 258
Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Поделиться важной информацией о распространении наркотиков можно с 15 по 26 марта.

«Целью данной акции является вовлечение широких слоев населения в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Данная проблематика очень актуальна для нашего региона. Так, за 2 месяца текущего года в суды области направлено более 100 уголовных дел», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

«Пытаются подсадить на наркотики наших с вами детей, сломать психику молодых ребятишек и, в конечном итоге, мы с вами получим очень больное общество», - добавил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Пензенской области Юрий Уткин.

Сообщить о тех, кто распространяет или употребляет наркотики, можно по телефонам: 59-10-10 или 02. Анонимность гарантируется, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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15.03.2021 08:03
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
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14.02.2021 07:24
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11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
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09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
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