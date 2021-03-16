Пензенцев просят сообщать о случаях торговли наркотиками

Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Поделиться важной информацией о распространении наркотиков можно с 15 по 26 марта.

«Целью данной акции является вовлечение широких слоев населения в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Данная проблематика очень актуальна для нашего региона. Так, за 2 месяца текущего года в суды области направлено более 100 уголовных дел», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

«Пытаются подсадить на наркотики наших с вами детей, сломать психику молодых ребятишек и, в конечном итоге, мы с вами получим очень больное общество», - добавил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Пензенской области Юрий Уткин.

Сообщить о тех, кто распространяет или употребляет наркотики, можно по телефонам: 59-10-10 или 02. Анонимность гарантируется, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.