Пензенцев просят сообщать о случаях торговли наркотиками

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«Целью данной акции является вовлечение широких слоев населения в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Данная проблематика очень актуальна для нашего региона. Так, за 2 месяца текущего года в суды области направлено более 100 уголовных дел», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
«Пытаются подсадить на наркотики наших с вами детей, сломать психику молодых ребятишек и, в конечном итоге, мы с вами получим очень больное общество», - добавил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Пензенской области Юрий Уткин.
Сообщить о тех, кто распространяет или употребляет наркотики, можно по телефонам: 59-10-10 или 02. Анонимность гарантируется, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.