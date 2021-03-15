Белозерцев предложил изменить требования к кандидатурам на пост глав сельсоветов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин 15 марта приняли участие в семинаре-совещании «Единство публичной власти: эффективное взаимодействие и разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах жителей».

Глава региона отметил, что от муниципальных образований, сельских поселений зависит очень многое в развитии регионов и страны в целом. В числе задач, требующих своего разрешения на федеральном уровне, губернатор назвал финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также требования к кандидатам на должность главы муниципального образования, которые ограничивают возможность присутствия во власти граждан, обладающих колоссальным опытом пользующихся доверием и авторитетом у населения, но не имеющих, например, высшего образования.

Как пояснил Валерий Лидин, депутаты взаимодействуют с местными органами власти в работе по реализации наказов избирателей.

«Доброй традицией стали дни ЗакСобрания в муниципальных районах области с участием представительных органов и исполнительной власти, общественных организаций и объединений граждан. Это дает возможность обсудить существующие проблемы непосредственно с населением», - цитирует его пресс-служба парламента.

Валерий Лидин выразил уверенность, что встречи в подобном формате позволят выработать дополнительные меры по созданию благоприятных условий для жизни населения на местах.

Марафон (18+) обсуждений по вопросам формирования основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года пройдет с 15 по 18 марта. Мероприятие организовано в оффлайн- и онлайн-формате.