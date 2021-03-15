Андрей Максимов: «Пензенская область – пока не раскрытая загадка для туристов»

15 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также представитель Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев и председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов рассказали о потенциале развития региона.

«Хочется, чтобы все мы гордились нашим областным центром. У нас много действительно интересных и ярких проектов – и тех, которые уже реализованы, и тех, что еще предстоит воплотить в жизнь». За Пензой подтягиваются и районные центры, реализуют проекты создания комфортной городской среды. Они очень востребованы у наших граждан, жители принимают в них активное участие – значит, наши территории будут развиваться. Будем продолжать создавать условия, чтобы пензенцам хотелось гулять по улицам, чтобы к нам приезжали гости, чтобы город был местом, где людям по-настоящему комфортно жить», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов отметил, что «Пензенская область – пока не раскрытая загадка для большинства туристов, которые путешествуют по России».

«Но здесь много достопримечательностей, среди которых есть абсолютно уникальные объекты – например, тюремный замок в Наровчате, есть связанные с регионом великие имена – Иван Мозжухин, Лидия Русланова. Если показывать все это, находить новые решения – у Пензенской области есть все шансы для развития туристической отрасли», - считает он.

«Город Пенза уже сейчас является городом счастливых людей, но есть и нереализованные возможности», - поделился мнением исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Он напомнил, что именно Пенза была одним из учредителей ассоциации в 1998 году, сообщает пресс-центр облправительства.

«Пенза – один из городов, который активно занимается вопросами межмуниципального сотрудничества и использует опыт других российских городов в самых разных сферах деятельности. В свою очередь, опыт Пензы неоднократно применялся городами Поволжья», - резюмировал Владимир Репринцев.