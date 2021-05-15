Олег Мельниченко высоко оценил работу пищевых предприятий в Лопатинском районе

Он осмотрел производственные площадки «Лопатинского завода растительных масел», который функционирует с 2015 года. Организация предоставляет 79 рабочих мест, средняя зарплата сотрудников составляет более 38 000 рублей. Олег Мельниченко отметил, что зарплата такого уровня есть далеко не на всех предприятиях.

«Хорошо, что люди имеют возможность работать, не покидая малой родины, не уезжая в Москву или другие крупные города», - добавил он.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, завод продолжает реализовывать инвестиционный проект по строительству зернохранилища общим объемом 40560 м3. Общая стоимость проекта составляет 200 млн рублей. В 2020 году здесь приступили к возведению хранилища для сырья площадью 1500 кв. метров.

Еще одной точкой стало ООО «Новые технологии», где производят молочные продукты. Компания открылась в 2012 году, победив в конкурсном отборе на оказание поддержки субъектам предпринимательства долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009-2014 годы».

Сейчас здесь производят сгущенное, сухое, обезжиренное молоко, сухую молочную сыворотку, топленое, сливочное масло, творожные продукты, ряженку и сметану.

В 2021 предприятие продолжило реализацию инвестиционного проекта по организации предприятия, которое будет перерабатывать яблоки, груши и ягоды в джем, повидло и кондитерские наполнители.

Олег Мельниченко позитивно оценил практически стопроцентную загрузку оборудования, подчеркнул наличие высокого спроса на продукцию компании.

Также Олег Мельниченко встретился с предпринимателями, обсудил актуальные проблемы бизнеса. Помимо этого, Олег Владимирович в рамках рабочего визита посетил Дом культуры в Даниловке и детский сад.