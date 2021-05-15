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15.05.2021г.
Олег Мельниченко высоко оценил работу пищевых предприятий в Лопатинском районе

Олег Мельниченко высоко оценил работу пищевых предприятий в Лопатинском районе

Пт, 14.05.21 16:39
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Олег Мельниченко 14 мая в рамках рабочей поездки в Лопатинский район Пензенской области посетил предприятия пищевой промышленности.

Он осмотрел производственные площадки «Лопатинского завода растительных масел», который функционирует с 2015 года. Организация предоставляет 79 рабочих мест, средняя зарплата сотрудников составляет более 38 000 рублей. Олег Мельниченко отметил, что зарплата такого уровня есть далеко не на всех предприятиях.

«Хорошо, что люди имеют возможность работать, не покидая малой родины, не уезжая в Москву или другие крупные города», - добавил он.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, завод продолжает реализовывать инвестиционный проект по строительству зернохранилища общим объемом 40560 м3. Общая стоимость проекта составляет 200 млн рублей. В 2020 году здесь приступили к возведению хранилища для сырья площадью 1500 кв. метров.

Еще одной точкой стало ООО «Новые технологии», где производят молочные продукты. Компания открылась в 2012 году, победив в конкурсном отборе на оказание поддержки субъектам предпринимательства долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009-2014 годы».

Сейчас здесь производят сгущенное, сухое, обезжиренное молоко, сухую молочную сыворотку, топленое, сливочное масло, творожные продукты, ряженку и сметану.

В 2021 предприятие продолжило реализацию инвестиционного проекта по организации предприятия, которое будет перерабатывать яблоки, груши и ягоды в джем, повидло и кондитерские наполнители.

Олег Мельниченко позитивно оценил практически стопроцентную загрузку оборудования, подчеркнул наличие высокого спроса на продукцию компании.

Также Олег Мельниченко встретился с предпринимателями, обсудил актуальные проблемы бизнеса. Помимо этого, Олег Владимирович в рамках рабочего визита посетил Дом культуры в Даниловке и детский сад.

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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 19:33
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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03.04.2021 10:27
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