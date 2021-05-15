Доктор Мясников сделал прогноз о четвертой волне коронавируса в России

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Популярный врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в России началась третья волна коронавируса.
«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил он в своем Telegram-канале.
Как сообщает телеканал «360», по мнению Мясникова, волновое движение происходит не синхронно, обстановка в разных регионах может быть разной. Он добавил, что третья волна коронавируса, начавшаяся в мае, была предсказуемой.
«Потом можно сказать, что она продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — добавил специалист.
Чтобы защитить себя, Мясников призвал россиян активнее делать прививки от коронавируса, носить маски и перчатки.