В Пензе проходит Первенство России по плаванию среди юниоров

В общей сложности на старт в бассейне «Сура» выйдет несколько сотен человек. Они представляют 64 региона России, а некоторые из них выставили не один состав.

Во дворце спорта «Сура» - будущее российского плавания. Сильнейшие юниоры страны один за другим отправлялись на дистанцию. Там они выкладывались по полной, ведь борьба шла за медали первенства России - одного из важнейших стартов сезона.

В общей сложности в турнире принимают участие почти 800 юношей и девушек в составе 73 сборных. И на дистанции они сражаются не только за свою индивидуальную победу, но и за очки общего зачета. Все регионы страны разделены на три группы. Причем, если в сильнейшей из них область могут представлять сразу две команды по 30 человек, то во второй и третьей лишь одна по 15 и 5 пловцов соответственно.

«Пензенская область выступает во второй группе. По итогам этих соревнований мы можем подняться в первую, если займем первое-второе место. Соответственно, это касается всех команд, ротация происходит. Две последние из первой и второй опускаются в низ. Пока мы вторые после первого дня по количеству очков. Все соревнуются в равных условиях, будем надеяться на лучшее», - поделился главный судья первенства России по плаванию Виктор Тюканкин.

Первенство России по плаванию продлится до 17 мая. За это время юноши и девушки разыграют 42 комплекта индивидуальных наград, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.