Какая культурная программа ждет гостей и жителей Пензы летом

То, что лето - это маленькая жизнь, опровергают в региональном министерстве культуры и туризма. Для пензенцев и гостей области приготовили большую культурную программу. В ее рамках запланировано проведение самых разных мероприятий на любой вкус.

Отдохнуть и телом, и душой. В Пензенской области на лето для этого готово практически все. Десятки мероприятий разной направленностей с вкусной национальной кухней, ярмарками народных ремесел и, конечно, танцами и песнями. Программу каждого фестиваля презентовали местным туроператорам.

«И туроператоры, и турфирмы говорят о том, что за месяц невозможно собрать, определить какой-то поток туристов, которые смогут участвовать в тех или иных событиях, поэтому сегодня у нас будет проходить презентация тех событий, которые будут проходить в летнее время», - отметил врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Пензенцев и гостей ждут на полюбившейся многими тихвинской ярмарке, третьем межрегиональном фольклорном фестивале «Купала в Золотаревке», этнокультурном «Юконский ворон», военно-патриотическом «Суворовская каша». Всего в этом году в событийный календарь вошли 11 мероприятий. Откроет их «Белинская весна».

«Белинская весна представлена уездным городам. В то время Чембар был таким, и мы приглашаем всех желающих окунуться именно в атмосферу уездного города. Для этого воссозданы все декорации, домики, булочные, лекарная. У вас есть возможность буквально окунуться в атмосферу Чембара того времени», - рассказала генеральный директор «Объединения государственных мемориальных музеев Пензенской области» Наталья Полева.

Фестиваль будет проходить в третий раз, в этом году его посвятят 210 лети со дня рождения критика, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.