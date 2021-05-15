Студентка ПГУ рассказала о победе во всероссийском конкурсе молодых педагогов

Сразу две учащиеся Пензенского государственного университета победили во Всероссийском конкурсе молодых педагогов «Учитель будущего. Студенты». Состязание проходило в несколько этапов. Девушки дошли до финала и блестяще себя там проявили. Об испытании они рассказали ведущей программы «Экспресс. Тема» (16+) Светлане Дёминой.

«Никакого особенного подготовленного домашнего задания у нас не было, но конкурс этого и не требовал. В основном вся работа строилась в случайных командах. Думаю, нам удалось проявить себя, в какой-то мере организационные способности и показать работу в команде», - поделилась студентка ПГУ, победительница всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты» Анна Растрепина.

В беседе затронули и другие темы, например, почему молодежь идет в педагогику, как выглядит идеальный ученик и какой он, учитель будущего. Посмотреть новый выпуск программы можно на сайте телеканала «Экспресс».