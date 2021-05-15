Пензенские школьники присоединились ко всероссийской онлайн-олимпиаде

Основной тур олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» стартовал накануне. Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ.

Так внимательно школьники следят не за игрой. Они изучают задания всероссийской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Перед ребятами непростая задача - за час необходимо решить сразу несколько проблем в рамках одного вопроса. Например, старшеклассникам предлагают подумать над тем, как распределить силы, чтобы создать скейтборд.

«Олимпиада учит детей основам предпринимательского мышления и финансовой грамотности. В ходе нее они решают задачи, максимально приближенные к деловым задачам, бизнес-кейсы, изучают и выбирают финансовые инструменты и учатся, как противостоять, защититься от финансовых мошенников», - пояснил начальник экономического отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ Александр Никонов.

Только от Пензенской области в олимпиаде приняли участие более четырех тысяч школьников, а наш регион сейчас занимает второе место в Приволжском федеральном округе по охвату учащихся. Причем свои знания проверяют не только старшеклассники, но и ученики начальной школы. В 29 лицее они, кстати, уже знают основы финансовой грамотности.

«Сначала это внеурочная деятельность. В основной школе у нас уже появляются дисциплины, но там, в основном, базовые знания, касающиеся финансов, пенсии и др. Ну а в старших классах углубленное изучение в рамках наших профилей», - рассказал директор финансово-экономического лицея №29 города Пензы Константин Уланов.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» завершится 17 мая. Итоги подведут на следующий день, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.