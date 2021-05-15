Пензенцы смогут воочию увидеть ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

В следующую пятницу, 14 мая, из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Спасский города Пензы доставят одну из величайших православных святынь - ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы.

По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. С IV века реликвия находилась в Константинополе. В X столетии пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. В 2011 году одну из них передали на вечное хранение в северную столицу России, куда ежедневно стекаются сотни паломников.

Особую надежду на помощь Богоматери возлагают семьи, не имеющие детей. Христиане верят, что Пречистая Дева избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства. В нашем городе ковчег пробудет три дня - с 21 по 23 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.