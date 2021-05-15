В Пензе привели в порядок захоронение участника Поместного Собора 1918 года

Судьи, адвокаты, представители общественности и духовенства Пензы и почетные гости из Москвы собрались сегодня, 14 мая, на Мироносицком кладбище. Там состоялось по-настоящему историческое событие в рамках VIII Международной научно-практической конференции «Роль Русской Православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий».

Сто лет назад адвоката Игоря Беликова, участника Поместного Собора Русской Православной церкви, знала вся Пенза. После века забвения, миряне и духовенство края воздают должное христианину и патриоту малой Родины. На Мироносицком кладбище открыли новый памятник на его могиле.

«Все то, что сейчас делается, например, разделение епархий, образование митрополий - это все постановление Собора 1918 года», - отметил высокопреосвященнейший митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Годами неухоженное захоронение Беликова и его родственника обнаружил Сергей Зелев. Это произошло в ходе сбора материалов для очередной работы по церковному краеведению.

«Мне было радостно, что такая приятная находка, все-таки член Поместного Собора. Они все были репрессированы и умерли в первые два десятилетия советской власти. А в родном городе Пензе могила такого знаменитого человека, потому что к тому времени уже собрали комплекс сведений о нем и поняли масштаб этой личности», - поделился церковный краевед Сергей Зелев.

«Он участвовал в нескольких комиссия и в юридических, как юрист по образованию. Разрабатывал положение церкви, по которым мы и сейчас живем, участвовал в комиссии, которая расследовала убийство новомучеников», - рассказала начальник юридического отдела пензенской епархии Кира Аристова.

Арест и несправедливый суд не миновали и Беликова. В лагере он пробыл всего год. За него не побоялись заступиться многие представители интеллигенции. Умер Игорь Иванович в Пензе, в войну, по имеющимся сведениям, от голода.

На церемонию открытия памятника пришли священники, юристы и ученые. В разговоре с ректором ПГУ Александром Гуляковым владыка обратил внимание на заброшенность большинства захоронений Мироносицкого кладбища.

В пензенской епархии намерены продолжить благоустройство могил людей, вошедших в историю края. Чье захоронение приведут в порядок в первую очередь - сейчас решается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.