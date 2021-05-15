Полиция обращается к пензенцам за помощью в розыске преступника

11 мая на улице Клары Цеткин неизвестный ограбил офис микрофинансовой организации, угрожая жизни и здоровью кассира. Сейчас его личность пытаются установить.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как молодой человек уверенно заходит в офис микрофинансовой организации. Чтобы усыпить бдительность сотрудника, сначала заявляет, что хочет оформить кредит, но затем вытаскивает нож и быстро собирает со стола пачки денег.

«Девушка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала злоумышленнику более 23 тысяч рулей. Кроме того, он забрал ее сотовый телефон и ключи от помещения. Затем злоумышленник закрыл девушку снаружи и скрылся с места преступления в неизвестном направлении», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Преступление произошло на улице Клары Цеткин. Приметы молодого человека: среднее телосложение, голубые глаза, рост 165 сантиметров, 18-20 лет на вид, славянская внешность. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные спортивные брюки, с черной сумкой через плечо, на лице - черная защитная маска.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности злоумышленника, полицейские просят сообщать об этом по телефонам: 598-002, 598-058 или 02, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.