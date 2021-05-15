Экс-министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова отпустили под подписку о невыезде

Та же мера пресечения определена и для его бывшего первого заместителя Андрея Персанова.

Напомним, с 5 октября они оба находились под домашним арестом. Крайним днем его стало 13 мая. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, находится под арестом обвиняемые могут не более года, а в ближайшее воскресенье, 16 мая, пройдет именно столько с момента, как Ленинский районный суд впервые избрал чиновникам такую меру пресечения.

Также известно, что следствие по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору находится сейчас на завершающем этапе, а значит повлиять на его ход фигуранты уже не могут, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.