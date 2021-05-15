В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром

Жители села Липовка Пензенской области захотели новый памятник. Решили и сделали - 9 мая они в торжественной обстановке открыли мемориал. А еще у местных активистов много планов по развитию села.

Небольшое село Липовка находится в трех километрах от региональной трассы по направлению от Лунино до республики Мордовия. До недавнего времени эту деревню даже найти было сложно, никаких указателей на дороге не было. Про такие, как Липовка говорят, что село умирает – школы нет, клуб вроде стоит, но не работает, есть два магазина, местный ФАП. Несколько сотен человек населения, в летний период наезжают дачники из города, а еще бьются за интернет и хорошую связь, но пока безрезультатно. Вышку как бы сделали, но заветные две «палочки» на мобильном показывают только на автобусной остановке. Вот и ходят все по очереди туда звонить.

В целом, обычное село, с проблемами, как у всех. Но, оказалось, что местные жители все-таки переживают за свой край и стараются сделать здесь жизнь лучше. Начали с простого – памяти предков. Три женщины решили, что нужно поменять памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне, так как старый мемориал, поставленный здесь в 80-е годы, начал рушиться.

Таким памятник был до ремонта

«Прошлый памятник пришел в негодность, хотя его латали каждый год к 9 мая, но это было не долговечно, проходило несколько дней, и краска начинала облетать», - поделилась воспоминаем местная активистка Наталья Леонович.

Наталья приехала в Липовку с полуострова Камчатка, где родилась, выросла и получила образование, а в Лунинском районе жила ее бабушка. Когда родственнице стало плохо, Наталья переехала сюда, чтобы за ней ухаживать, так и осталась. Больше года назад Наталья и Татьяна Артюкова избрались депутатами местного самоуправления, и теперь начали активнее работать.

«В прошлом году, когда вся страна отмечала 75-летие Победы, выпала возможность поучаствовать в программе софинасирования и поменять памятник воинам в селе. По программе – 25% собирает население, остальное выплачивает федеральный бюджет, 5% - от местного самоуправления. Мы посчитали, и оказалось, надо собрать около 80 тысяч рублей. В итоге, с населения собирали по тысячи рублей», - пояснила местная жительница Татьяна Артюкова.

Жители откликнулись, но полную сумму набрать все равно не получалось, тогда женщины написали объявление о сборе средств на памятник, и разместили его в соцсети «Одноклассники». И люди начали скидываться со всех уголков Пензенской области, Москвы, Казани, Ямало-Ненецкого автономного округа, Молдавии, Украины. Неравнодушные писали, звонили, хотели помочь - никто не остался в стороне.

Один мужчина перевел сразу 10 тысяч, и очень переживал, что раньше не узнал об инициативе липовцев. А местный житель помог не средствами, а своим трудом, именно он в одиночку покрасил и загрунтовал памятник за своей счет.

«Идея памятника возникла у нас спонтанно. Когда меняли обелиски в соседних селах Болотниковского сельсовета нам предложили один вариант, но лично меня он не устроил, я тогда прямо на песке нарисовала свою идею и начала искать, как мне ее воплотить. Глава администрации сельсовета не была против, а с нас нужно было определиться с макетом. И я начала искать. Я хотела, чтобы памятник был посвящен нашим землякам, чтобы было изображение, как на лесной околице стоит мать и смотрит в даль, провожая своего мужа и сына, которые уходят. Художника я не нашла, поэтому помогли иллюстрации из интернета. Одна из них близко по моему замыслу подошла. С этой картинкой я пришла в ритуальную компанию в Пензе, чтобы нам сделали памятник. Там пошли навстречу и все воплотили», - продолжила Наталья Леонович.

Таким памятник стал после ремонта

«Всего на плитах высечено 319 имен жителей трех сел – Липовка, Еланка, Предиславенка. 9 мая прошло торжественное открытие памятника. На него съехались бывшие жители сел, потомки тех, чьи родные были указаны на обелиске», - говорит активистка Татьяна Гришина.

В честь праздника в Липовке устроили концерт - пели песни, плясали, дети читали стихи, а после всех ждал большой стол с полевой кашей, ухой, блинами и деревенскими разносолами.

«Конечно, к открытию мы не совсем все успели – копим деньги на замену плитки вокруг памятника и хотим благоустроить территорию. Когда меня спрашивают, зачем мне это, говорю, что меня так воспитывали, чтобы хранить память о своих предках. Мы должны это делать, донести до следующих поколений, что надо так жить, а по другому как? Нам они жизнь подарили, мирное небо, для меня это не пустые звуки, а можно сказать священные слова», – резюмировала Наталья Леонович.

В планах местных активистов все-таки добиться, чтобы в селе провели интернет, на подходе замена водонапорной башни, чтобы в лето жители не остались без воды. А еще Липовку теперь можно найти с трассы – указатель на село теперь поставили на дороге.

Екатерина Рац