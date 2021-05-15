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15.05.2021г.
Как предупредить и распознать заболевания органов дыхания

Как предупредить и распознать заболевания органов дыхания

Сб, 15.05.21 08:00
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Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала о профилактике заболеваний органов дыхания.

Простудными заболеваниями болеют все, в том числе и дети, но мало кто из взрослых задумывается о том, что своевременное лечение болезней органов дыхания ребенка (носа, глотки, трахеи, бронхов и др.), является профилактикой формирования хронических заболеваний легких и других внутренних органов и систем организма во взрослом возрасте. Выявление признаков воспаления органов дыхания требует полноценного лечения в любом возрасте. Что же должно насторожить и потребовать обращения к врачу?

Органы дыхания – это целая система, которая отвечает за обеспечение человеческого организма кислородом и выведение продуктов его жизнедеятельности, в том числе углекислого газа. Симптомы воспаления органов дыхания следующие.

1. Затрудненное дыхание через нос. Возможно, это может быть связано с насморком или отеком тканей полостей носа на фоне воспаления при вирусных инфекциях, а может быть это одно из проявлений аллергии, например, на цветение растений. Дыхание может быть затрудненным из-за анатомической особенности перегородки или как последствие травмы носа.

2. Появление одышки. Она может быть как реакция на физическую нагрузку. А может быть вызвана закупоркой слизью просвета мелких бронхов при инфекционных заболеваниях с осложнениями (бронхиты, пневмония и т.д.) или при ограничении вентилирующей поверхности легких за счет легочных (фиброз, ателектаз и др.) или внелегочных (выпот в плевральную полость и др.) механизмов.

3. Во время дыхания можно слышать свист (свистящее дыхание), что свидетельствует о сужении дыхательных путей. Причина – инфекционное или аллергическое воспаление, инородное тело или опухоль, которые мешают движению воздуха, а также хроническая обструктивная болезнь легких или сердечная недостаточность.

4. И, конечно же, кашель. Причина кашля в резком сокращении мышц с выбрасыванием воздуха из легких. Это естественная реакция организма на раздражение дыхательных путей, но причина и частота кашля могут потребовать медикаментозного вмешательства.

Чтобы избежать заболевания органов дыхания следует соблюдать некоторые меры профилактики.

Следует проветривать помещения и делать влажную уборку для удаления загрязняющих элементов из воздуха и пыли с поверхностей предметов. Ведь чистый воздух – залог здоровья.

Необходимо следить за своим дыханием. Оно будет считаться правильным, если воздух будет поступать через нос, где он нагревается и очищается от пыли и вредных микроорганизмов. Для правильного дыхания желательна ежедневная гимнастика. Особенно эффективными считаются упражнения из йоги. При некоторой сухости слизистых оболочек дыхательных путей проведение ингаляций по рекомендации врача могут носить элемент профилактики.

Если работа связана с вредным производством, обязательно использовать средства индивидуальной защиты, которые будут не только защитой, но и профилактикой развития профессиональных заболеваний органов дыхания.

Личная гигиена и здоровый образ жизни – основа любой профилактики. Правильное и полноценнее питание, активная физическая нагрузка, отказ от вредных зависимостей (курение, алкоголь), закаливание будут залогом здоровых органов дыхания.

Сегодня, в период пандемии, особенно актуальным является напоминание о мерах защиты органов дыхания от внешнего воздействия вирусов. Важно носить маски, избегать мест скопления народа, соблюдать социальную дистанцию.

А посещение медицинских организаций с целью проведения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также своевременная вакцинация, позволит избежать тяжелого течения острых заболеваний и не позволит сформироваться хроническим процессам, в том числе в органах дыхания.

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14.05.2021 07:05
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12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
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