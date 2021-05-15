Пензенцев предупредили о временном приостановлении электричества. Адреса и даты

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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ в некоторых домах будет приостановлено электроснабжение.
В связи с проведением филиалом ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24 мая с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Бухарская, Бухарский 1-2 проезд, Бухарский переулок, Кривозерье 1 проезд, Шемышейская).
Бековский район:
с. Миткирей (ул. Ивановская, Школьная, Молодежная).
Колышлейский район:
с. Хопер (ул. Садовая, Центральная, Школьная, Октябрьская).
Мокшанский район:
с. Плесс (ул. Школьная).
Тамалинский район:
р. п. Тамала (ул. Китанина).
25 мая с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Батайская, Калинина, Кривозерье, Черниговская, Черниговский 1-5 проезд).
Бековский район:
с. Миткирей (ул. Почтовая).
Колышлейский район:
с. Трескино (ул. Кооперативная);
п. Лесной (ул. Гагарина, Пушкина, Волкова, Подлесная, Октябрьская, Полевая, Победы).
Малосердобинскоий район:
с. Старое Славкино (ул. Садовая).
Мокшанский район:
с. Сумароково (ул. Садовая).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. М. Горького 237-243; Белинского 45-55, 68-74; Советская 19-31,4-14; Шевченко 13-21, 8-20; Трудовая 11-39, 18-30; Мира 2,4);
с. Секретарка (ул. Рабочая).
Тамалинский район:
с. Березовка (ул. Бугровка).
26 мая с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Вологодская, 1-3 проезды Вологлдские, Ижевская, Орловская, Ставропольская, 1-ый Ставропольский проезд).
Малосердобинскоий район:
с. Круглое (ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская).
Мокшанский район:
р.п. Мокша (ул. Пензенская, Садовая).
Пензенский район:
с. Спасско-Александровка (ул. Лесная);
с. Варыпаево (ул. Голодяевка, Рабочая, Новая, Зеленая, Советская).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Заречная 79-131, 76-124; Счастливая 1-53, 66-126; пер. Счастливый 1-21, 2-16; Пески-2 1-59,2-40);
с. Секретарка (ул. Школьная).
Тамалинский район:
с. Григорьевка (ул. Мех.ток.).
27 мая с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Бухарская, Бухарский 1-2 проезд, Бухарский переулок, Кривозерье 1 проезд, Шемышейская).
Бессоновский район:
с. Бессоновка (ул. Коммунистическая, Российская, Звездная, 1-9-й проезды Сурикова, Радужная);
с. Грабово (ул. Советская, Красная горка, Комсомольская, Железнодорожная, Огородная, Садовая, Транспортная, Озерная, Овражная, Набережная, Спиртзаводская, Заводская, Майская, Пионерская, Красноармейская, Станционная, Почтовая, Центральная, Моксина, Кармишина, Пролетарская, Кирпичная, Лесная, Школьная, Чехова, Терешковой, 40-лет Победы).
Мокшанский район:
с. Плесс (ул. Молодежная);
с. Гусевка (ул.Гусевка).
Пензенский район:
с. Марьевка (ул. Речная).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Солнечная 1-5; Кирпичная 1-41, 4-38; М.Горького 79-211, 66-152; Красная 93-169, 84-168; пр.Мичурина 1-20; Гоголя 101-133; Гагарина 47-63, 68-88; Яблочкова 69-97, 62-94; Циолковского 53-81, 60-66; Балашовская 79-115, 12-40; Мичурина 3-51, 10-32);
с. Пригородное (ул. Тепличная ТП-2).
Тамалинский район:
р. п. Тамала (ул. Октябрьская, Степана Разина, Радищева, Гагарина, Крылова, 8 Марта, Пензенская).
28 мая с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Батайская, Калинина, Кривозерье, Черниговская, Черниговский 1-5 проезд).
Бессоновский район:
с. Бессоновка (ул. Нагорная, Саранская, Солнечная, Славы, Кудряшова, Лунная, Донская, Звездная, Имени Терехиной, Родниковая, Сурикова, Октября Гришина, 1-11й проезды Сурикова, Мира).
с. Грабово (ул. Колхозная, Красная горка, Тихая, Мелиораторов, Строителей, Ново-Западная, Западный проезд, Молодежная, Рабочая, 2-я Полевая, Лесная д № 31, 33, 35…57а, д №62, 64, 66…98, Терешковой 10, 12, 14, 16, 18, Терешковой д № 59-83, Речная, Грибова, Шоссейная, 2-я Советская, Придорожная).
Мокшанский район:
с. Чернозерье (ул. Потапова, Шалим, Кульмановка, Базарная Площадь).
Пензенский район:
с. Ермолаевка (ул. Мира, Молодежная).
Сердобский район:
с. Пригородное (ул. Тепличная ТП-3).
Тамалинский район:
с. Плетневка (ул. Плетневка);
с. Мосолово (ул. Школьная);
с. Григорьевка (ул. Заречная, ул. Мех.ток);
с. Сенниковка (на ул. Центральная).
29 мая с 9:00 до 17:00
Бессоновский район:
с. Бессоновка (ул. Центральная 2-246,1-259; Колхозная 1-9, 52,54; Садовая, Комсомольская, Фрунзе, Больничный переулок, Социалистическая, Трудовая, Бакунина, Светлая, Новая, Луговая, Дорожная, Южная, Сиреневая, Овражная);
с. Ухтинка (ул. Рябиновая, Зеленая, Весенняя, Нагорная, Строительная, Южная, Пугачева, Новая, Ухтинка, Юбилейная).
31 мая с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Вологодская, 1-3 проезды Вологлдские, Ижевская, Орловская, Ставропольская, 1-ый Ставропольский проезд).
Городищенский район:
с. Новые Забалки (ул. Школьная);
с. Канаевка (ул. Крупской, Суворова);
с. Павло-Куракино (ул. Молодежная, Заречная, Ленина).
Каменский район:
с. Владыкино (ул. Каменская Гора, Низовка, Центральная);
с. Крыловка (ул. Майская, Молодежная).
Камешкирский район:
с. Русский Камешкир (ул. Кирова, пер. Белый, пер. Ключ, пер. Раздольный, пер. Родниковый, пер. Северный, пер. Заливной, пер. Тихий).
Колышлейский район:
с. Каменка (летний лагерь ООО «Красная Горка»).
Кузнецкий район:
с. Сюзюм (ул. Завьяловская, Заречная, Центральная);
с. Первое Тарлаково (ул. Полевая, Центральная);
с. Радищево (ул. Центральная, Лесная, Овражная);
c. Нижнее Аблязово (ул. Садовая);
с. Сюзюм (ул. Строителей);
с. Сухановка (пер. Дорожный, Мира, Молодежная, Первомайская, Первомайский пр-д, Полевая, пер. Рабочий, Центральная);
с. Дворики (ул. Дорожная, Индустриальная, Сосновая, Кардонная);
с. Комаровка (ул. Лесная, Молодежная, Нагорная, Овражная, Победы, Юбилейная);
с. Новостройка (ул. Центральная, Комаровская);
с. Сосновка (ул. Полевая, Совхозная, Школьная, Комаровская).
Лопатинский район:
с. Лопатино (ООО ЖКХ, Мегафон).
Мокшанский район:
с. Рамзай (ул. Московская, Гагарина, Строительная, Ленина, Пушкарская, Мичурина, Ротанина, Новички, Рабочая, Курмыш).
Никольский район:
с. Старая Селя (ул. Центральная, Молодежная);
г. Никольск (ул. Садовая).
Пензенский район:
с. Спасско-Александровка (ул. Нагорная).
Сердобский район:
с. Салтыково (ул. Центральной).
Сосновоборский район:
с. Нижний Мывал (ул. Центральная).
Спасский район:
г. Спасск (ул. Красная, Решетникова, Пролетарская, пр-т Красный).
Тамалинский район:
р.п. Тамала (ул. Октябрьская, Степана Разина, Радищева, Гагарина, Крылова, Марта, Пензенская, Красная, Дудочкина, Дзержинского, Железнодорожная, Западная, Восточная).
1 июня с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Бухарская, Бухарский 1-2 проезд, Бухарский переулок, Кривозерье 1 проезд, Шемышейская).
Башмаковский район
с. Тимирязево (ул. Дачная, Коммунистическая, Лесная, Молодежная, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Комсомольская, Советская).
Бековский район:
п. Беково (ул. Воробьевка, Больничная).
Городищенский район:
п. Чаадаевка (ул. Горюнова, Калинина, Ленина, пер. Ленина, Чернышевского);
с. Юлово (ул. Солнечная);
д. Алексеевка (ул. Дачная).
Земетчинский район:
п. Пашково (Ул. Островского, Калинина).
Каменский район:
с. Владыкино (ул. Молодежная, Красавка, Касьяновка, Больничная Гора);
с. Крыловка (ул. Майская);
с. Новая Есинеевка (ул. Родниковая).
Камешкирский район:
с. Русский Камешкир (ул. Набережная, Заречная, пер. Радужный, пер. Дачный, пер. Вишневый, пер. Зеленый Тупик).
Колышлейский район:
с. Сумы (ул. Заречная, Ценральная площадь (МТМ);
д. Немчиновка (ул. Набережная).
Кузнецкий район:
с. Сюзюм (ул. Завьяловская, Заречная, Центральная);
с. Первое Тарлаково (ул. Полевая, Центральная);
с. Радищево (ул. Центральная, Лесная, Овражная);
c. Нижнее Аблязово (ул. Садовая);
с. Сюзюм (ул. Строителей);
с. Сухановка (пер. Дорожный, Мира, Молодежная, Первомайская, Первомайский пр-д, Полевая, пер. Рабочий, Центральная);
с. Дворики (ул. Дорожная, Индустриальная, Сосновая, Кардонная);
с. Комаровка (ул. Лесная, Молодежная, Нагорная, Овражная, Победы, Юбилейная);
с. Новостройка (ул. Центральная, Комаровская);
с. Сосновка (ул. Полевая, Совхозная, Школьная, Комаровская).
Лопатинский район:
с. Бузовлево (ИП Недочетов).
Лунинский район:
с. П. Пелетьма (ул. Цветочная, Тухачевского, Кирова);
п. Краснооктябрьский (ул. Колхозная).
Малосердобинский район:
с. Ключи (ул. Садовая, Молодежная, Советская).
Наровчатский район:
с. Мумарье (ул. Новая, Набережная, Плешакова).
Неверкинский район:
с. Бикмурзино (ул. Центральная, Полевая).
Нижнеломовский район:
г. Н-Ломов (ул. Вокзальная, Октябрьская, Сергеева);
с. В-Ломов (ул. Белинского, Н-Посад, Пушкари, Южная);
с. К-Никольское (ул. Фаб. поселок);
с. Норовка (ул. Заречная).
Никольский район:
с. Большое Пермиево (ул. Молодежная, Школьная, Конечная);
п. Сура (ул. Советская, Мичурина).
Пензенский район:
с. Спасско-Александровка (ул. Лесная).
Сердобский район:
г. Сердобск (Дом ветеранов).
с. Зеленый Дол (ул. Малиновая, Торговая, Совхозная).
Сосновоборский район:
п. Сосновоборск (ул. Сурская).
Спасский район:
с. Баранчеевка (ул. Сметановка, Новая).
Тамалинский район:
с. Вишневое (ул. Советская, Центральная, Комсомольская, Андреева, Заречная, Кашкина, Большая Садовая, Луговая, Крылова, Бригадная, Полевая, Молодежная, Евстигнеева, Белинского, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина).
2 июня с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Батайская, Калинина, Кривозерье, Черниговская, Черниговский 1-5 проезд).
Башмаковский район:
с. Тимирязево (ул. Дачная, Коммунистическая, Лесная, Молодежная, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Комсомольская, Советская).
Бековский район:
п. Беково (ул. Воробьевка, Больничная).
Городищенский район:
п. Чаадаевка (ул. Центральная, ул. Московская);
с. Павло-Куракино (ООО «Бройлер-инвест»);
с. Новокрещено (ул. Центральная).
Земетчинский район:
п. Пашково (ул.40 лет победы, Калинина).
Каменский район:
с. Владыкино (ул. Касьяновка);
с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, Центральная);
с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, Леванская, Ломухина).
Колышлейский район:
с. Хопер (ул. Лесная, Октябрьская, Рабочая, Советская, Центральная, Школьная, Молодежная);
Кузнецкий район:
с. Сюзюм (ул. Завьяловская, Заречная, Центральная);
с. Первое Тарлаково (ул. Полевая, Центральная);
с. Радищево (ул. Центральная, Лесная, Овражная);
c. Нижнее Аблязово (ул. Садовая);
с. Сюзюм (ул. Строителей);
с. Сухановка (пер. Дорожный, Мира, Молодежная, Первомайская, Первомайский пр-д, Полевая, пер. Рабочий, Центральная);
с. Дворики (ул. Дорожная, Индустриальная, Сосновая, Кардонная);
с. Комаровка (ул. Лесная, Молодежная, Нагорная, Овражная, Победы, Юбилейная);
с. Новостройка (ул. Центральная, Комаровская);
с. Сосновка (ул. Полевая, Совхозная, Школьная, Комаровская).
Лопатинский район:
с. Бузовлево (ул. Центральная).
Лунинский район:
с. Михайловка (ул. Центральная).
Малосердобинский район:
с. Ключи (ул. Лесная, Центральная, Главная).
Наровчатский район:
с. Шиловка (ул. Хуторская, Новая, Старая Шиловка);
с. Суркино (ул. Черябкина, Пролетарская);
с. Телешовка (ул. Октябрьская, Комсомольская, Молодежная, Первомайская, Заречная);
с. Паны (ул. Гагарина, Лесная, Комарова, Роща, Зеленая).
Неверкинский район:
с. План (ул. Центральная, Садовая).
Нижнеломовский район:
с. Кера (ул. Буденного);
с. Майоровка (ул. Околодок, Средняя).
Никольский район:
с. Малое Пермиево (ул. Речная, Центральная);
г. Никольск (ул. Белинского, Добролюбова, Куйбышева, Кутузова, Матросова, Некрасова, Степная, Суворова, Чернышевского);
п. Сура (ул. Красная, Октябрьская, Пятилетка).
Пензенский район:
с. Кондоль (ул. Волкова, Подлесная).
Сердобский район:
г. Сердобск (ж/д Быкова 4, 8; Тюрина 3, 5; М. Горького 160, 162);
с. Салтыково (ул. Центральная).
Сосновоборский район:
с. Козловка (ул. Козловская).
Спасский район:
с. Кошелевка (ул. Луговая, Губернаторская, Полевая).
Тамалинский район:
с. Вишневое (ул. Советская, Центральная, Комсомольская, Андреева, Заречная, Кашкина, Большая Садовая, Луговая, Крылова, Бригадная, Полевая, Молодежная, Евстигнеева, Белинского, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина).
3 июня с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Вологодская, 1-3 проезды Вологлдские, Ижевская, Орловская, Ставропольская, 1-ый Ставропольский проезд).
Башмаковский район:
с. Тимирязево (ул. Дачная, Коммунистическая, Лесная, Молодежная, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Комсомольская, Советская).
Бековский район:
п. Беково (ул. Больничная).
Вадинский район:
с. Выборное (ул. Выселки, Центральная, Молодежная, Школьная).
Городищенский район:
п. Чаадаевка (ул. Кирова, Красноармейская, Олега Кошевого, Фабричная);
с. Новокрещено (ул. Центральная);
г. Городище (ул. Праздничная, М. Смирновой, Пензенская).
Земетчинский район:
п. Пашково (ул. Лесозаводская, Мира, Лермонтова).
Каменский район:
с. Владыкино (ул. Центральная, Советская);
с. Крыловка (ул. Майская).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, Центральная);
с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, Леванская, Ломухина).
Колышлейский район:
с. Островцы (мельница).
Кузнецкий район:
с. Сюзюм (ул. Завьяловская, Заречная, Центральная);
с. Первое Тарлаково (ул. Полевая, Центральная);
с. Радищево (ул. Центральная, Лесная, Овражная);
c. Нижнее Аблязово (ул. Садовая);
с. Сюзюм (ул. Строителей);
с. Сухановка (пер. Дорожный, Мира, Молодежная, Первомайская, Первомайский пр-д, Полевая, пер. Рабочий, Центральная);
с. Дворики (ул. Дорожная, Индустриальная, Сосновая, Кардонная);
с. Комаровка (ул. Лесная, Молодежная, Нагорная, Овражная, Победы, Юбилейная);
с. Новостройка (ул. Центральная, Комаровская);
с. Сосновка (ул. Полевая, Совхозная, Школьная, Комаровская).
Лопатинский район:
с. Бузовлево (ул. Молодежная);
с. Вехово (ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Встречная).
Лунинский район:
с. Манторово (ул. Свердлова);
с. Напольный Вьяс (ул. Курочная).
Малосердобинский район:
с. Малая Сердоба (ул. Советская).
Наровчатский район:
с. Б.Кавендра (ул. Молодежная).
Неверкинский район:
с. План (КФХ Пятаев Д.С.).
Нижнеломовский район:
с. Вирга (ул. Центральная);
с. Аршиновка (ул. Пролетарская);
с. Голицыно (ул. Молодежная, Набережная, Заводская);
с. Б-Мичкас (ул. Низовка, Верхняя).
Никольский район:
с. Базарная Кеньша (ул. Каткова, ул. Лесная, ул. Почтовая, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Школьная);
г. Никольск (ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Ульяновская);
п. Сура (ул. Заводская, ул. Советская).
Пензенский район:
с. Кондоль (ул. Волкова, Подлесная, Новая).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Лесная 35 (ДРСУ), Лесная 37, 33, 33«а», Лесная 9, 12-46; Белинского 9-23, 12-36; Солнечная 7-18);
с. Зеленый Дол (ул. Малиновая, Торговая, Совхозная);
Сосновоборский район:
с. Индерка (ул. Молодежная).
Спасский район:
с. Баранчеевка (ул. Войновка, Пчелка, Луговая).
Тамалинский район:
с. Вишневое (ул. Советская, Центральная, Комсомольская, Андреева, Заречная, Кашкина, Большая Садовая, Луговая, Крылова, Бригадная, Полевая, Молодежная, Евстигнеева, Белинского, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина).
4 июня с 9:00 до 17:00
г. Пенза (ул. Ижевская, Тамалинская, Бухарская).
Башмаковский район:
с. Тимирязево (ул. Дачная, Коммунистическая, Лесная, Молодежная, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Комсомольская, Советская).
Бековский район:
п. Беково (ул. Больничная).
Вадинский район:
с. Каргалей (ул. Школьная, Садовая);
с. Вадинск (ул. Школьная, Ярморочная, Базарная, Большая, Комсомольская);
с. Котел (ул. Село, Заречка, Жавлановка, Выселки, Красиловка, Лукиновка, Самочиновка, Кочетовка);
с. Аксеновка (ул. Языкова, Дворянская, Раевская);
с. Коповка (ул. Восточная, Южная, Суриновка, Советская, Полевая, Нагорная, Молодежная, Заречная, Выселки).
Городищенский район:
п. Чаадаевка (ул. Горького, Озерная 1-я, Озерная 2-я, пер. Озерный, Пушкина, пер. Пушкина);
п. Красный (ул. Набережная);
с. Ключевка (ул.Окружная).
Земетчинский район:
р. п. Земетчино (ул. Рабочая, Первомайская, Мостовая, Ленина, Володарского, Советская, Комунальная, Дунаева);
с. Сядемка (ул. Заречная, Садовая, Советская, Заречная, Озерки.)
Каменский район:
с. Владыкино (ул. Малая Булановка, Большая Булановка, Гробиловка, Садок, Овчарка, Пятиговка);
с. Старая Есинеевка (ул. Железнодорожная).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, Центральная);
с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, Леванская, Ломухина).
Колышлейский район:
с. Хопер (ул. Дорожная (Мех.ток, МТФ);
п. Колышлей (ул. Строителей АБЗ).
Кузнецкий район:
с. Сюзюм (ул. Завьяловская, Заречная, Центральная);
с. Первое Тарлаково (ул. Полевая, Центральная);
с. Радищево (ул. Центральная, Лесная, Овражная);
c. Нижнее Аблязово (ул. Садовая);
с. Сюзюм (ул. Строителей);
с. Сухановка (пер. Дорожный, Мира, Молодежная, Первомайская, Первомайский пр-д, Полевая, пер. Рабочий, Центральная);
с. Дворики (ул. Дорожная, Индустриальная, Сосновая, Кардонная);
с. Комаровка (ул. Лесная, Молодежная, Нагорная, Овражная, Победы, Юбилейная);
с. Новостройка (ул. Центральная, Комаровская);
с. Сосновка (ул. Полевая, Совхозная, Школьная, Комаровская).
Лопатинский район:
с. Бузовлево (ИП Белов);
Лунинский район:
р.п. Лунино (ул. Производственная);
с. Дарьевка.
Наровчатский район:
с. Б.Кавендра (ул.40 лет Победы, Луговая, Заречная, Набережная, Ветеранов);
с. Каурец (ул. Нагорная).
Неверкинский район:
с. Сосновый Овраг (ул. Центральная, Куйбышева, Полевая, пер. Октябрьский).
Нижнеломовский район:
с. Новый Шуструй (ул. Школьная, Центральная, Молодежная, Новая);
с. Старый Шуструй (ул. Луговая);
г. Н-Ломов (ул. Маяковского, Толстого, Островского, Ленина, Садовая, Комсомольская).
Никольский район:
с. Маис (ул. Нагорная, Нуждина, Рабочая, Школьная, Луговая);
г. Никольск (ул. Горького, Л. Толстого, Советская, Ульяновская).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. М.Горького 251, 253);
Сосновоборский район:
с. Вязовка (ул. Новая).
Спасский район:
с. Устье (ул. Хохлова).
Тамалинский район:
с. Вишневое (ул. Советская, Центральная, Комсомольская, Андреева, Заречная, Кашкина, Большая Садовая, Луговая, Крылова, Бригадная, Полевая, Молодежная, Евстигнеева, Белинского, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина).
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, жителей отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.