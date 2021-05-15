Еще пять жителей Пензенской области умерли от коронавируса

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Опрештаб сообщил актуальную информацию о погибших и выздоровевших от коронавируса жителях Пензенской области.
Так, за прошедшие сутки зарегистрирована гибель пяти человек: четырех женщин в возрасте от 72 до 91 года и 66-летнего мужчины. Все пациенты страдали от хронических заболеваний, но причиной летального исхода стал Covid-19, осложненный пневмонией.
Кроме того, из больниц региона выписаны 69 человек. Таким образом, число успешно справившихся с инфекцией жителей региона достигло 43477.
Чтобы нем заразиться, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.