На Севере грузовик «прижал» легковушку

Утром 15 мая в Пензе на улице Аустрина произошла авария, участниками которой стали грузовик и иномарка.

Сообщение о происшествии появилось в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, белая легковушка оказалась прижата к обочине большегрузом – у седана смята передняя часть, погнут капот. Вокруг автомобилей – трое расстроенных мужчин. Официальной информации о наличии пострадавших и причинах аварии пока нет.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем, не совершать необдуманных маневров, чтобы не допустить аварии.