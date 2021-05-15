На Севере грузовик «прижал» легковушку

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Утром 15 мая в Пензе на улице Аустрина произошла авария, участниками которой стали грузовик и иномарка.
Сообщение о происшествии появилось в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, белая легковушка оказалась прижата к обочине большегрузом – у седана смята передняя часть, погнут капот. Вокруг автомобилей – трое расстроенных мужчин. Официальной информации о наличии пострадавших и причинах аварии пока нет.
Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем, не совершать необдуманных маневров, чтобы не допустить аварии.