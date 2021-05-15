Пензенец расплатился с курьером фальшивой пятитысячной купюрой

В Пензе курьер доставки еды, сдавая выручку в кассу обнаружил, что с ним расплатились подделкой и обратился в полицию, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отдел полиции №2 УМВД России по г. Пензе от курьера по доставке еды поступило сообщение о том, что при сдаче выручки в кассу организации была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года.

Фальшивую пятитысячную купюру он получил от клиента с ул. Докучаева.

«При более тщательном просмотре было установлены следующие признаки подделки: имитация микроперфорации, защитной нити, водяного знака, бумага иного качества», - пояснили в полиции.

Подделку отправили на экспертизу, а с курьером провели профилактическую беседу. По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.