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15.05.2021г.
На ГПЗ-24 и Маяке отключат горячую воду почти на две недели

На ГПЗ-24 и Маяке отключат горячую воду почти на две недели

Сб, 15.05.21 10:18
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Пресс-служба мэрии Пензы проинформировала горожан об отключении горячей воды в двух районах.

В связи с плановыми ремонтными работами на сетях, которые будет вести ОАО «Энергоснабжающее предприятие» с 17 по 31 мая, горячее водоснабжение будет приостановлено в жилых домах по следующим адресам:

– ул. Антонова, 2, 4А, 5, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Л, 5Н, 5М, 5О, 5П, 5Р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

– ул. Ангарская, 11;

– ул. Зарубина, 27;

– ул. Измайлова, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 73, 74, 76, 79, 81, 83;

– ул. Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

– ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

– ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

– ул. Парковая, 10;

– ул. Тарханова, 10, 10В, 11, 13, 15;

– ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Также на время ремонта не будет горячей воды в учрежедниях:

– МБДОУ детский сад № 5 «Умка» (ул. Антонова, 13);

– МБДОУ филиал детского сада № 5 «Антошка» (ул. Антонова, 52);

– ФОК «Золотая шайба» (ул. Антонова, 9А);

– МБОУ СОШ № 77 (ул. Антонова, 27А, 72);

– ФОК «Олимпийский» (ул. Антонова, 39А);

– филиал детской поликлиники № 4 (ул. Антонова, 12);

– МБДОУ детский сад «Солнышко» (ул. Антонова, 68);

– Клиника диагностики и лечения на Измайлова (ул. Измайлова, 71);

– МБДОУ детский сад № 57 филиал «Матрешка» (ул. Ново-Казанская, 10Б);

– МАУ «Детское и лечебное питание» (ул. Измайлова, 73);

– МБДОУ детский сад № 4 «Мозаика» (ул. Антонова, 45А);

– ФОК «Маяк» (ул. Стадионная, 4А);

– ГБУЗ поликлиника № 4 (ул. Фабричная, 9А);

– МБОУ СОШ № 43 (ул. Парковая, 2);

– Стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Фабричная, 14);

– МБДОУ детский сад № 105 «Яблонька» (ул. Тарханова, 3);

– ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» (ул. Фабричная, 9А).

 
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14.05.2021 07:05
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12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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