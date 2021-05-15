Олег Мельниченко предложил увеличить гранты на форуме «Сурские Ласточки»

В Пензенской области на «Чистых прудах» состоялась встреча Олега Мельниченко с участниками регионального молодежного образовательного форума «Сурские Ласточки».

В рамках форума был проведен Региональный конкурс молодежных проектов. Победитель от каждого направления получит премию в размере 50 000 рублей на его реализацию. Олег Мельниченко отметил, что пандемия коронавируса не позволила провести форум в 2020 году.

«В этом году форум снова здесь, на «Чистых прудах», у нас состоялся. Очень хорошо, что по пяти проектам у вас получилось добиться успеха. В целом, создание проекта - это сплетение всех комплексов и навыков. Ведь необходимо все правильно распределить по времени, правильно упаковать идею и убедительно ее представить. Я думаю, что в будущем такая проектная работа ребятам в жизни поможет. Думаю, что этот форум долго будет жить. На следующий год даже, я думаю, что мы увеличим грантовую поддержку, чтобы как можно больше проектов участники могли реализовать», - сказал Олег Владимирович.

Директор пензенского Дома молодежи Сергей Зиновьев пояснил, что всего было пять направлений.

«В каждой группе прошла внутренняя защита, эксперты отобрали по 3-4 проекта. По итогам было выбрано 5 лучших идей, которые будут поддержаны в рамках форума», - добавил он.

Одним из победителей стал преподаватель колледжа информационных и промышленных технологий Андрей Корольков. Он считает, что в последнее время становится все больше фальсифицирования истории.

«Именно поэтому мы решили разработать в нашем колледже экспозицию с применением 3D технологий. На стендах будут представлены герои Великой Отечественной войны, которые были выпускниками колледжа. Их – три, далее мы расскажем о героях локальных воин, их - 15, а далее разместим на стендах данные о выпускниках, которые являются героями настоящего времени. К реализации будут подключены волонтеры. Отмечу, что это только начальная стадия, далее мы хотим развернуть более масштабный проект», - поделился участник.

Он подчеркнул, что участие в форуме дало ему неоценимый опыт и в дальнейшем Андрей Корольков планирует отправиться на iВолгу. Олег Мельниченко поддержал инициативу парня, отметив, что сохранение истории - необходимо. Он обещал поддержать проект.

Студентка ПГУАС Гуляева Елизавета разработала проект, который направлен на выявление и избежание конфликтных ситуаций в школах между учениками и родителями. С помощью технологий в рамках спектакля будут разыграны сценки, и ученики вместе с родителями будут решать какие-либо спланированные конфликты. Таким образом, по мнению девушки, дети и родители лучше будут понимать друг друга.

Еще один проект был создан для лучшего понимания глухонемых людей. Участница София Осипова создала приложение для сурдоперевода.

«В основе нашего приложения будет лежать нейронная сеть. Человек наводит камеру телефона на собеседника с потерей слуха, который общается жестами и эти жесты будут переводиться в аудио формат. Такие же приложения можно применять на зум и скайп-конференциях», - рассказала девушка.

Один из проектов касался создания сквера студенческих отрядов на улице Беляева, которой уже есть в списке голосования по благоустройству.

Олег Владимирович поддержал эти инициативы, отметив, что они достойные. Всех финалистов рекомендовали к участию в iВолге.

Напомним, форум проводился с 13 по 15 мая. В нем приняли участие 150 молодых людей, а также федеральные и региональные эксперты. Работа была организована по 5 направлениям: «Предприниматели и новаторы», «Патриоты XXI века», «Регион добрых дел», «Молодежная команда страны» и «ЗОЖ и Труд Крут». Также для участников провели общие мастер-классы по навыкам социального проектирования, обучения ораторскому искусству, а также профильные тренинги по направлениям. Основной акцент был сделан на подготовку участниками собственных проектов.