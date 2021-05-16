В 15 района Пензенской области нашли новые случаи коронавируса

Оперштаб рассказал о распределении новых случаев коронавируса на территории Пензенской области.

Так, на 15 мая в регионе получили 73 положительных пробы на ковид, 33 из них – в Пензе. В Нижнеломовском районе зарегистрировали семь больных, в Мокшанском районе – пять, в Пачемлмском – четыре. На Кузнецкий, Пензенский районы и Заречный приходится по три новых пациента, на Вадинский, Земетчинский, Камешкирский, Иссинский и Наровчатский – по два, на Белинский, Городищенский, Колышлейский, Лопатинский и Шемышейский районы – по одному.

Таким образом, за все время пандемии в регионе заразились 46099 человек.

Чтобы не заболеть, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки