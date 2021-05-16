Пензенец стал призером чемпионата Европы по водным видам спорта

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Пензенский спортсмен Евгений Кузнецов в паре с Никитой Шлейхер завоевали серебряные медали Чемпионата Европы по водным видам спорта.
Соревнования проходили в столице Венгрии Будапеште. Выступая в категории синхронные прыжки с трамплина в воду, россияне набрали 415,47 и заняли второе место
Лучший результат показали Патрик Хаусдинг и Ларс Рудигер из Германии. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Украины, уточнили пресс-службе регионального минспорта.