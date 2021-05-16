Школьники смогут найти работу на ярмарке вакансий в Пензе

18 мая с 13:00 до 16:00 во Дворце детского (юношеского) творчества в Пензе пройдет ярмарка вакансий для школьников (14+).

О мероприятии рассказали в пресс-центре регионального правительства. В ярмарке примут участие работодатели и представители среднеспециальных и высших учебных заведений. Рабочие места ребятам предложат Комсомольский парк, молодежный центр «Юность», НПП «Рубин», Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов, ПО «Электроприбор» и другие.

Подросткам презентуют временные вакансии, а также помогут с профориентацией и предложат тестирование. Представители компаний и предприятий проведут собеседование со школьниками.

Организаторы мероприятия – Центр занятости населения города Пензы совместно с министерством труда, социальной защиты и демографии региона.