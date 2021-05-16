Пензенские казаки организовали автомобильный крестный ход с иконой Божией Матери

Пресс-служба пензенской епархии рассказа о том, что в регионе проходит автомобильный казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед», который стартовал 15 мая.

Каждый день в течение следующих двух недель казаки будут возить святыню по церквям в Бессоновском, Пензенском, Каменском, Нижнеломовском, Мокшанском районах, а также в Пензе и Заречном. Расписание пребывания иконы в храмах можно увидеть здесь.

Икона Божией Матери «Избавительница от бед» - святыня всего Среднего Поволжья. Считается, что она чудесным образом явилась в селе Ташла, Самарской губернии в 1917 году 21 октября, накануне большевистского переворота, чтобы утешить и укрепить наш народ, избавить от бед и несчастий, которые обрушились на него в ХХ веке.