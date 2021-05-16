На открытие фестиваля боевых искусств в Пензу приехал «Человек планеты»

В Пензенской духовной семинарии 15 мая состоялось открытие международного георгиевского фестиваля боевых искусств «За Веру и Отечество». Участников и гостей поприветствовали Олег Мельниченко и владыка Серафим.

Председатель организационного комитета фестиваля Глеб Сенцов рассказал, что идея создания фестиваля родилась еще восемь лет назад.

«Надо отдать должное владыке Серафиму, который отважился на проведение такого фестиваля в стенах духовной семинарии. Сегодня участвуют представители четырех стран - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Сегодня сюда пришли высокие гости. Мы стараемся разнообразить наше мероприятие не только федерациями боевых искусств, но и представителями традиционных видов боя. В перспективе вы продолжим расти, развиваться. Сегодня здесь будут исключительно показательные выступления», - рассказал он.

Олег Мельниченко отметил, что фестиваль стал традиционным. В прошлом году из-за пандемии он не проводился.

«Важно, чтобы наши дети воспитывались на нашей истории, на православных традициях нашей страны. Очень важно, что именно под попечительством нашего владыки проводятся данные мероприятия. Хорошо, что расширяется количество участников, приехали гости из за рубежа. Я желаю, чтобы участники ещё больше укрепили свой боевой дух и чтобы в сердце у них осталась искра, подаренная фестивалем, чтобы они пронесли ее через всю жизнь», - пожелал участникам Олег Владимирович.

Одним из почетных гостей фестиваля стал российский спортсмен-паралимпиец, общественный деятель, член общественной палаты РФ, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» Сергей Бурлаков. Он лишился кистей рук и стоп, но продолжил заниматься спортом. За свои рекорды мужчина получил титулы «Человек планеты», «Человек года», «Настоящий герой», «Посол Мира JCI», стал лауреатом премий им. Николая Островского и «Золотой пояс», обладателем ордена «Белого орла».

«Именно на таких татами рождаются настоящие звезды спорта. Всем везения, помните, что все в ваших руках», - сказал почетный гость.

В числе участников оказались представители студии сценического фехтования «Бранд», пензенской областной федерации Ушу, военно-патриотического клуба «Дружина», региональной федерации Айкидо (клуб «Анъюкай), федерации Тхеквондо (клуб «Русь») и всестилевой федерации каратэ области. Также запланированы показательные выступления команд ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области и интернациональной сборной Института международного сотрудничества ПГУ.

Напомним, фестиваль проводится с целью духовно-нравственного, патриотического, физического воспитания молодежи в духе православных традиций и национальных ценностей, а также для получения знаний в области личной безопасности, пропаганды здорового образа жизни и гармоничного развития личности, выявления и открытия новых талантов среди учащихся.