Сколько в России людей с психическими расстройствами

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, около 10% всех заболеваний в мире связаны с расстройствами психики. В России от этого страдают от пяти до шести миллионов человек.

«В РФ зарегистрировано около пяти-шести миллионов человек, страдающих психическими расстройствами. Это граждане, которым требуется медицинская помощь, которым требуется медицинская и социальная реабилитация», — цитирует специалиста телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Олег Сагалай добавил, что главная задача здравоохранения — обеспечить таким пациента качество и доступность медпомощи.

«Сегодня фиксируется тенденция по расширению круга специалистов, оказывающих помощь лицам с психическими расстройствами, акцент на внебольничной помощи, на персонифицированной терапии, в целом на повышении уровня знаний», — отметил замминистра.