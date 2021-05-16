Преступность в Пензенской области выросла почти на 8%

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области рассказали о том, сколько преступлений произошло в регионе за первые четыре месяца 2021 года.

Так, в общей сложности было зарегистрировано 4877 правонарушений. Эта цифра на 7,7% больше, чем в прошлом году. Среди них – 292 особо тяжких (больше на 19,7%), тяжких – 1271 (на 21,9% больше), средней тяжести – 842 (на 8,5% больше) и небольшой тяжести – 2472 (на 0,2% больше). Рост преступности произошел за счет увеличения числа мошенничеств, неуплаты алиментов, хранения и приобретения наркотиков и дачи взяток.

Больше преступлений стали совершаться в 19 районах области, лидерами рейтинга являются Наровчатский район и город Заречный. Снижение количества правонарушений отмечается в 13 района, меньше всего из в Иссинском и Вадинском районах.

Отмечается, что в области продолжает увеличиваться количество телефонных и интернет-мошенников: две трети преступлений указанной категории совершается с использованием Сети, и половина – с использованием средств мобильной связи.