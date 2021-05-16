Россиян ждет резкий скачок цен на автомобили

Автомобили могут подорожать вплоть до 15%. Это связано с повышенным спросом и дефицитом предложения на ныняшнем рынке, объяснил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков

За апрель количество желающих приобрести машину увеличилось на 300%, это рекордный показатель за всю историю наблюдений. За этот месяц было продано 113 042 авто, в отличии от неудачного апреля 2020 года.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: первая в том, что заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска. <…> Вторая причина — это кризис с полупроводниками», — цитирует Сергея Целикова телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Он добавил, что выход из кризиса пока не прояснился, поэтому повышенный спрос на машины оказался неожиданным. Итоговый рост стоимости будет зависеть от курса доллара, при сохранении текущей динамики он составит около 15%.