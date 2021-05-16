Пензенец пытался вынести из храма ящик вина

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
Председатель приходского совета одного из пензенских храмов обратилась в полицию с заявлением о краже, рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщина рассказала, что кто-то проник в церковь и украл восемь бутылок вина. Злоумышленник попал в помещение, выдавив стекло в окне подвала. Внутри он увидел коробку с вожделенным спиртным и попытался ее вытащить.
Он был пойман с поличным сотрудниками Росгвардии, им оказался 45-летний бродяга. Ранее он уже был судим. Мужчина признался в преступлении, похищенное вино у него забрали. Теперь горе-вору грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.