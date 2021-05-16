ВОЗ заявила о возможном увеличении смертности во второй год пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции в Женеве заявил, что второй год пандемии коронавируса может привести к большему количеству смертей, чем первый, сообщает ТАСС .

«Covid-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», - сказал он.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество делиться вакциной с теми странами, у которых ее нет, через механизм COVAX. Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что такая мера – самый быстрый путь к обеспечению всеобщей вакцинации.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.