Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»

15 мая в Пензе прошла юбилейная всероссийская акция «Ночь музеев». Насыщенная программа позволила жителям поближе познакомиться с разными эпохами, искусством и даже стать участниками исторических событий. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова отправилась на несколько площадок, чтобы узнать, какие сюрпризы музейщики подготовили для своих гостей.

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого

В 18:00 на площадке перед галереей пензенцы смогли увидеть античные сны великого художника Сальвадора Дали, которые представили студенты колледжа искусств. После громких аплодисментов, адресованных танцорам, к гостям обратился директор учреждения Кирилл Застрожный.

«Пятнадцатый год подряд над нашей страной спускается вечер, который переходит вот уже в пятнадцатую «Ночь музеев» - интересную просветительскую акцию. В ней активно участвует все музейное сообщество Пензенской области.

Очень правильное название тематики: «Больше, чем музей». Сегодня посетители увидят симбиоз искусств», - отметил он.

Врио замминистра областного минкульта Владимир Карпов подчеркнул, что 15 мая буквально «сошлись звезды: прекрасная погода, «Ночь музеев» и праздник День семьи – все для того, чтобы прекрасно провести время, отдохнуть и познакомиться с коллекциями».

После открытия посетители отправились в здание галереи. Для пензенцев проводили экскурсии, мастер-классы, один из которых назывался «Бабочка Дали», где участников учили рисовать узоры. По словам организаторов, процесс рисования является своего рода медитацией.

Во время осмотра экспозиций в залах была слышна живая музыка оркестра, который также радовал пензенцев в этот день в здании галереи.

Литературный музей

В одном из залов музея – большое столпотворение. Взрослые и дети с любопытством и радостью оглядывали робота по имени ЛиМузин. С поистине очаровательным персонажем можно было пообщаться на разные темы. Корреспонденту ЛиМузин рассказал, что ему 2 года 3 месяца и 4,5 дня, а также, что он любит фотографироваться.

Как пояснила директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева, чудо-технику музею предоставила пензенская областная библиотека для детей и юношества. В соседнем зале гости могли с помощью виртуальной реальности дополнить музейную экспозицию и поиграть с управляемым роботом.

Она добавила, что после анонса программы многие горожане звонили, интересовались роботом, экскурсиями, посвященными 200-летию со дня рождения великого критика В.Г. Белинского, квестами и занятиями.

По ее словам, детям и взрослым очень понравилась творческая встреча с пензенским бардом и поэтом Владимиром Юраковым, квест-экскурсия «Кабинет хранит секрет» по выставке, посвященной писателю и путешественнику Николаю Павловичу Задорнову, а также участие в реставрации одного из экспонатов.

«Для реставрации мы выбрали вазу, этим занимались студенты худучилища и гости музея. Ведь это целое искусство. Для реставрации важен каждый нюанс, вплоть до погодных условий. И это вызвало большой интерес.

Когда мы услышали девиз акции, первая мысль мелькнула про современные технологии. Нотки современности должны быть, хотя я всегда говорю: «Открываем форточку, не сбиваем музейную пыль», потому что музей без классики тоже не может существовать», - отметила Наталья Полева.

Арт-пространство на ул. Куйбышева, 3

Точка привлекла внимание огромного числа молодых людей, которые поспешили оценить выставку современного искусства. Необычные экспонаты разместили на двух этажах. Здесь представили коллекцию черно-белых фотографий, керамические маски, креативные инсталляции, но главной изюминкой стала выставка «Античный сад в неоне». Как сообщила организатор Алла Вазерова, неоновая экспозиция оказалась очень трудоемкой в выполнении.

«Неоновая экспозиция покрыта красками, когда погасает свет, и на нее направляется ультрафиолетовая лампа, композиция светится. Работа очень трудоемкая. Из газеты вырезали пальмовые листы, крепили на проволоку, делали папье-маше на воздушном шарике, потом все это сушилось, снималось и красилось. Работу выполнили студентки ПГУАС. [...] В дальнейшем мы рассчитываем открыть здесь музей современного искусства. Ищем молодых художников, придумываем проекты», - рассказала она.

Свои работы представила супружеская пара художников Олег и Валерия Горяевы.

«На втором курсе худучилища есть такое задание – создать композицию входа в зоопарк. Здесь показана не вся моя идея. В целом, она предполагает вход в виде решетки, которая напоминает хвост павлина, а представленные на стене рельефы – это глаза на его перьях. Под тематику зоопарка сделал медальоны с изображением животных. На это у меня ушло две недели», - рассказал парень.

Валерия также показала гостям медальоны и скульптуру сома, которая была окончательно готов буквально за часы до открытия.

«Я слепила его на втором курсе, но тогда он выглядел совершенно иначе, делался сумбурно. Ему всего 1,5 часа. Лепила его несколько дней, больше недели ушло на формовку¸ а отливала сегодня», - пояснила она.

Люди активно фотографировали экспонаты и бурно обсуждали увиденное. Своим мнением поделилась пензячка Зарина.

«Я приходила сюда однажды, но на этой выставке не была. Мне очень нравится, особенно черно-белые фото. Неон – не особо близко, а черно-белые фотографии - для меня. Я тоже люблю фотографировать и вижу в этом вдохновение. Увлекаюсь рисованием. Все, что связано с искусством, отзывается в моем сердце», - сказала девушка.

После осмотра выставки пензенцы могли выйти на летнюю террасу, где для них выступал диджей. Под ритмичную атмосферную музыку художница Кристина Петулько показала мастер-класс по росписи шопера (сумки) неоновыми красками.

Пензенский государственный краеведческий музей

На пути в музей на пьедестале гордо возвышается знаменитый танк Т-34, который не так давно вернули на место. В день проведения акции возле боевой машины пост держал заведующий экспозиционно-выставочным отделом краеведческого музея Сергей Юдин, который рассказывал горожанам историю танка.

В самом здании музея пензенцы с интересом оглядывали экспонаты. Дети отдали предпочтение залам «Палеонтологическое и геологическое прошлое Пензенского края» и «Природа Пензенского края и ее охрана».

Заведующая культурно-образовательным отделом краеведческого музея Татьяна Черникова сообщила, что программу для гостей музей подготовил в двух форматах – онлайн и офлайн, подробнее остановившись на последней.

«В каждом зале гостей встречает экскурсовод с атрибутами той эпохи, которую представляет. Например, в зале революции он был в красной косынке и с красным бантом, в зале «Природа Пензенского края» - в образе лешего. Изначально дети немного стеснялись, а потом привыкали и с удовольствием с ним играли. В зале палеонтологии проходит игра «Пески времени», также мы подготовили квест «Музей - машина времени». Его идея в том, что в музее представлены предметы разных эпох, и если пройти из зала в зал, то создается шкала времени. Музей недаром называют машиной времени, и не дай бог она сломается - что же тогда будет? Именно это участникам и предстоит выяснить», - отметила Татьяна Евгеньевна.