В Пензе ночью произошло ДТП с участием такси

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В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» сообщили об аварии, произошедшей на улице Окружная. Опубликовали фото, на котором зафиксировали автомобиль службы такси с серьезными механическими повреждениями передней части кузова.
Автор поста сообщил, что свидетелем случившего он стал в 01:30. На данный момент официальной информации о происшествии нет.
Чтобы не попасть в ДТП, водителей просят быть осторожными, внимательными и аккуратными при совершении маневров на дороге.