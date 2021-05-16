В Пензе ночью произошло ДТП с участием такси

О том, что в Пензе произошла авария в участием такси, сообщили в социальных сетях.

В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» сообщили об аварии, произошедшей на улице Окружная. Опубликовали фото, на котором зафиксировали автомобиль службы такси с серьезными механическими повреждениями передней части кузова.

Автор поста сообщил, что свидетелем случившего он стал в 01:30. На данный момент официальной информации о происшествии нет.

Чтобы не попасть в ДТП, водителей просят быть осторожными, внимательными и аккуратными при совершении маневров на дороге.