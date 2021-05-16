Пензенцам обещают 33-градусную жару

По данным Пензагидромета, в понедельник на территории области ожидается 33-градусная жара.

Такая погода прогнозируется днем 17 мая. Также ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

В период сильной жары пензенцам рекомендуют соблюдать простые правила поведения. Лучше держать закрытыми окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Использование кондиционера снизит риск перегрева. Если не удается поддерживать прохладную температуру дома, то старайтесь хотя бы несколько часов в день проводить в помещениях, где не жарко (оборудованные кондиционерами магазины, кафе, офисы и т.д.).

Также следует пить много жидкости, принимать прохладный душ или ванну, можно делать холодные компрессы или обертывания. На улицу лучше не выходить в самое жаркое время – с 11 до 16 часов. Если вы оказались вне дома, старайтесь находиться в тени, наденьте шляпу и солнцезащитные очки. Не оставляйте в припаркованной машине даже на недолгое время детей и животных. Прежде чем сесть в автомобиль, который стоял на солнце, откройте окна и двери, при возможности включите кондиционер.