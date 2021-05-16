В Пензе за прошедшие сутки коронавирусом заразились 32 человека

Стало известно, в каких городах и районах Пензенской области выявили новых зараженных Covid-19.

Пенза — снова в лидерах суточного антирейтинга по коронавирусу. За прошедшие сутки в ней выявили 32 зараженных коронавирусом жителя. В Мокшанском районе Covid-19 заразились 7 человек, в Нижнеломовском — 6, Бессоновском, Кузнецком и в г. Заречном — по 4, в Каменском и Пензенском — по 3, Сердобском и Сосновоборском — по 2, а в Бековском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Колышлейском, Малосердобинском и Пачелмском районах — по одному.

Напомним, по состоянию на 16 мая в регионе зафиксировано 46 173 случая заражения, прирост за сутки составил 74 случая. Выздоровели 43 549 жителей, умерли 726 пациентов.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.