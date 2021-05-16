Россияне готовы вакцинироваться от коронавируса ради поездки за границу

Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса ради поездки за границу. Об этом сообщается в новом исследовании сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

В опросе приняли участие 1600 жителей страны, не делавших прививку от Covid-19. 20% граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственной возможностью попасть за рубеж. 18% планируют сделать прививку в любом случае. 42% не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. 20% затруднились с решением.

Отмечается, что мужчины чаще женщин хотят привиться как ради поездки за границу, так и без подобной причины. Вакцинироваться ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%). Сделать прививку в любом случае чаще планируют граждане старше 45 лет (24%). Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%).