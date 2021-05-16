В Пензе задержали мужчину, пытавшегося незаконно попасть в чужую квартиру

Выяснилось, что молодой человек стучал во все двери в поисках своей подруги.

В правоохранительные органы позвонила женщина, проживающая в доме по улице Пушкина. Она сообщила, что в ее дверь ломился незнакомый мужчина. Он громко кричал, нецензурно выражался и требовал деньги.

Через три минуты сотрудники Росгвардии прибыли на помощь местной жительнице, но хулигана не обнаружили. Получив приметы предполагаемого злоумышленника, они приступили к его поиску. Он был обнаружен в кабине лифта.

«Разбуженный и опознанный заявительницей гражданин рассказал, что стучал в двери жильцов дома в поисках своей подруги», — сообщили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Мужчину задержали на месте и доставили в отдел полиции.