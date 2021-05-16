Ложатся на дороге и убегают: жительница Заречного возмутилась поведением детей на проезжей части

Жительница Заречного Пензенской области рассказала в Сети о детях, которые выбегают на проезжую часть, чтобы сделать кувырки или лечь на дорогу.

Об этом девушка сообщила в аккаунте penza_novosti социальной сети Instagram. Она рассказала, что недалеко от церкви на улице Мира дети выбегали на дорогу, ложились на нее и в последний момент убегали.

«Сначала они просто лежали, я не успела это заснять, а теперь кувырки на дороге делают и прочее. Водитель может быть любой за рулем и может не среагировать вовремя. Посмотрите, как ведут себя дети, что они творят!» — написала женщина в Сети.

Пользователи уже высказались по этому поводу в комментариях: «Лучше бы в секцию ходили и спортом занимались», «Вчера я тоже видела картину, как дети на остановке «Глобус» выбегали и отжимались», «Никакого инстинкта самосохранения».