Ложатся на дороге и убегают: жительница Заречного возмутилась поведением детей на проезжей части

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Об этом девушка сообщила в аккаунте penza_novosti социальной сети Instagram. Она рассказала, что недалеко от церкви на улице Мира дети выбегали на дорогу, ложились на нее и в последний момент убегали.
«Сначала они просто лежали, я не успела это заснять, а теперь кувырки на дороге делают и прочее. Водитель может быть любой за рулем и может не среагировать вовремя. Посмотрите, как ведут себя дети, что они творят!» — написала женщина в Сети.
Пользователи уже высказались по этому поводу в комментариях: «Лучше бы в секцию ходили и спортом занимались», «Вчера я тоже видела картину, как дети на остановке «Глобус» выбегали и отжимались», «Никакого инстинкта самосохранения».