В Пензе разберутся с проблемой свалок на кладбищах

О том, что состояние городских кладбищ остается неудовлетворительным, уже не раз говорили как простые жители региона, так и представители власти. Многие, приезжая на места упокоения, сталкивались в холодное время с непрочищенными дорожками, а в теплое — с грязью и мусором. Особенно тяжелая ситуация сложилась на одном из старейших погостов города — Митрофаньевском.

Разбросанные бутылки, старые матрасы, одежда. О том, что это не свалка, говорят виднеющиеся из-за кустов памятники и оградки. Скромные могилы спрятались внутри Митрофаньевского кладбища. Это дальний участок, в который пройти с центрального входа практически невозможно.

Старые деревья падают, роняя памятники, преграждая путь пензенцам, которые хотят пройти к могилам родственников. Многие из тех, кто похоронен в этой части кладбища, родились в конце 19 — начале 20 веков, воевали, работали в тылу. Однако сейчас эта территория практически заброшена. То, что такое состояние погоста недопустимо, отметил и Олег Мельниченко.

«Надо позаниматься старыми кладбищами и привести их в нормальное состояние. Думаю, что нам нужна в этом плане какая-то программа», — сообщил он.

Олег Мельниченко поручил разработать системные предложения для наведения порядка на пензенских кладбищах. Как заверил глава администрации города Андрей Лузгин, до конца недели будет подготовлен план по решению основных проблем на местах захоронений, сообщает телеканал «Экспресс».