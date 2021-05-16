В Пензе у торгового центра обокрали таксиста

Со своей проблемой в полицию обратился пензенский таксист. Гражданин заявил о краже у него семи тысяч рублей. И вот, что мужчина рассказал о произошедшем.

«Он приехал в торговый центр, расположенный на федеральной автодороге в Октябрьском районе Пензы. Автомашину оставил на парковке и направился в торговый центр, предварительно поставив на сигнализацию. Вернувшись домой, потерпевший обнаружил, что сумка лежит на коврике между сиденьями и денежные средства в ней отсутствуют. Было установлено, что подозреваемый с помощью специально считывающего устройства открыл дверь автомобиля, проник в салон, откуда похитил денежные средства. В ночь с восьмого на девятое мая сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем ГИБДД была остановлена машина, внутри которой находился подозреваемый в совершении данного преступления», — сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе Оксана Моторина.

Злоумышленником оказался 52-летний житель Уфы. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас выясняется не причастен ли этот гражданин к совершению аналогичных преступлений, сообщает телеканал «Экспресс».