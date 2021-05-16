Пензенцам рассказали о правилах безопасности в летнюю погоду

В Пензенской области установилась по-настоящему летняя погода. Многие воспользовались этим и в минувшие выходные выбрались на природу. Кто-то уехал на дачные участки, другие, особенно владельцы частных домов, устроили отдых, не выезжая за город. Однако некоторые при этом забывают об элементарных правилах безопасности.

Жителя одного из частных домов в микрорайоне Шуист, кажется, не пугает вероятность сгореть от упавшего на диван пепла. Рядом с тарелкой на столе — пепельница. Впрочем, окурки можно заметить и на других предметах интерьера. По словам сотрудников МВД, мужчина частенько выпивает в компании и поэтому навещают его постоянно. О правилах безопасности напоминают и семьям с детьми.

Специалисты отмечают, что следить за огнем нужно внимательно не только в доме, но и при готовке шашлыков и уборке мусора с придомового участка.

«При уборке территории люди сжигают мусор либо при обычном костре, либо в бочке. Сжигать надо правильно — в бочке, но при соблюдении расстояния, учитывании порывов ветра, степени прогара бочки. Если сжигание идет в бочке, прогары не допускаются. Должна быть крышка сразу же, чтобы вовремя ликвидировать открытое горение. Также должны быть подведены и средства пожаротушения: вода, шланг с водой, лейки», — старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Букреев.

О соблюдении требований пожарной безопасности в летний период сотрудники МЧС и полиции будут говорить часто. Такие рейды намечено проводить регулярно, сообщает телеканал «Экспресс».