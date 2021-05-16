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16.05.2021г.
В школе искусств имени Яничкина состоялся концерт У воспитанников студии «Новый взгляд»

В школе искусств имени Яничкина состоялся концерт У воспитанников студии «Новый взгляд»

Вс, 16.05.21 16:59
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На сцене городской школы искусств имени Яничкина прошел концерт одного из самых молодых творческих коллективов региона. Причем для своего первого выступления ребята выбрали непростую тему. Однако им удалось ее раскрыть. Ведь этому предшествовали многочисленные репетиции.

На долю юных актеров выпала сложная задача: рассказать о Великой Отечественной. 76-ой годовщине Победы посвятили концерт в формате литературной гостиной воспитанники театральной студии «Новый взгляд». Для ребят это непросто, ведь чтобы зритель поверил в происходящее на сцене, нужно как следует погрузиться в тему. И это далеко не веселая сказка, а истории о войне.

«Лично для меня [самое сложное было исполнить] стихотворение, потому что надо было читать выразительно, проникнуться им, чтобы понять всю суть. А для меня сложнее всего было проникнуться той атмосферой, чтобы передать ее в танце и во время чтения стихотворения», — рассказали воспитанницы театральной студии «Новый взгляд» Анастасия и София.

Студию «Новый взгляд» создали меньше года назад на базе детской школы искусств имени Яничкина. Я сразу же туда устремились десятки артистичных ребят.
«Мне всегда родители говорили, что я похож на актера. Я решил попробовать и у меня все получилось», — признался воспитанник театральной студии Дмитрий.
Первый отчетный концерт. В нем приняли участие 75 ребят, которые поют, танцуют, читают стихи и играют различные роли. Причем на сцену друг за другом выходят дети разного возраста. А в зрительном зале — самые преданные поклонники их таланта — родители.

«Сегодня детей в студию набирают абсолютно без отбора. Занимаются со всеми детьми. И вот сейчас мы увидим, насколько развитие произошло у ребенка в течение этого учебного года», — сообщила директор детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина Ольга Шуватова.

Творческих планов у юных актеров немало. Однако о них пока не говорят. Сначала все нужно отрепетировать и затем представить свои новые работы на суд зрителей, сообщает телеканал «Экспресс».

Источник фотографии: скриншот с фото — https://www.youtube.com/watch?v=9CRlkP9jeBQ.
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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08.04.2021 15:13
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