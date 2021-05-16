В школе искусств имени Яничкина состоялся концерт У воспитанников студии «Новый взгляд»

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На долю юных актеров выпала сложная задача: рассказать о Великой Отечественной. 76-ой годовщине Победы посвятили концерт в формате литературной гостиной воспитанники театральной студии «Новый взгляд». Для ребят это непросто, ведь чтобы зритель поверил в происходящее на сцене, нужно как следует погрузиться в тему. И это далеко не веселая сказка, а истории о войне.
«Лично для меня [самое сложное было исполнить] стихотворение, потому что надо было читать выразительно, проникнуться им, чтобы понять всю суть. А для меня сложнее всего было проникнуться той атмосферой, чтобы передать ее в танце и во время чтения стихотворения», — рассказали воспитанницы театральной студии «Новый взгляд» Анастасия и София.
Студию «Новый взгляд» создали меньше года назад на базе детской школы искусств имени Яничкина. Я сразу же туда устремились десятки артистичных ребят.
«Мне всегда родители говорили, что я похож на актера. Я решил попробовать и у меня все получилось», — признался воспитанник театральной студии Дмитрий.
Первый отчетный концерт. В нем приняли участие 75 ребят, которые поют, танцуют, читают стихи и играют различные роли. Причем на сцену друг за другом выходят дети разного возраста. А в зрительном зале — самые преданные поклонники их таланта — родители.
«Сегодня детей в студию набирают абсолютно без отбора. Занимаются со всеми детьми. И вот сейчас мы увидим, насколько развитие произошло у ребенка в течение этого учебного года», — сообщила директор детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина Ольга Шуватова.
Творческих планов у юных актеров немало. Однако о них пока не говорят. Сначала все нужно отрепетировать и затем представить свои новые работы на суд зрителей, сообщает телеканал «Экспресс».