Более 150 школьников приняли участие в олимпиаде для гуманитариев

В Пензе прошла открытая интегрированная региональная олимпиада для школьников, которые увлекаются гуманитарными науками. Ее основная задача — проверить знания ребят по разным дисциплинам. В интеллектуальных состязаниях приняли участие более 150 человек.

Открытая интегрированная региональная олимпиада для школьников «Гуманитарий XXI века» объединяет сразу несколько дисциплин. Учащиеся рассказывают, что подготовка к состязаниям велась серьезная.

Для того, чтобы выполнить задания, школьники объединяются в команды. Это одна из немногих олимпиад, где такой формат разрешен. Шесть человек совместно отвечают на вопросы из области культуры, истории, краеведения, языкознания и журналистики. На каждый блок — не более 15 минут. При этом рядом никаких справочных материалов и телефонов.

«Вопросы строятся на междисциплинарном подходе. Нужны не только знания самого факта или фактического материала. Необходимо оперирование интегративными знаниями. Только тогда будет спешный результат в этой олимпиаде», — сообщил директор школы № 28 имени В. О. Ключевского Пензы Алексей Мирясов.

В олимпиаде приняли участие более 30 команд. Результаты будут известны через 1,5 недели. Победа даст возможность школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ сразу по нескольким дисциплинам, сообщает телеканал «Экспресс».